У Миколаєві водій за кілька годин скоїв 18 ДТП

У Миколаєві правоохоронці затримали водія, який скоїв за кілька годин 18 дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку патрульної поліції Миколаївщини у Фейсбуці.

Як зазначили у поліції, повідомлення щодо неадекватних дій на дорозі водія автомобіля Ford почали надходити патрульним приблизно о 13.00. За словами заявників, водій білого автомобіля Ford на великій швидкості їде вулицями міста та скоює зіткнення з іншими авто.

Вже за 15 хвилин один із патрулів виявив розшукуване авто на проспекті Богоявленському. Автомобіль на великій швидкості рухався убік Корабельного району. Водій на вимоги про зупинку не реагував, тож інспектори розпочали переслідування.

Зупинити правопорушника вдалося лише шляхом блокування в селі Галицинове, що у Вітовському районі міста. Водій вискочив з авто та почав тікати, але його затримали.

Зазначається, що 36-річний мешканець сусідньої області не зміг пояснити патрульним свої дії. "У нього були присутні явні ознаки наркотичного сп’яніння, але проходити огляд у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився", - зазначили у поліції.

Патрульні склали на водія 18 протоколів за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), 18 протоколів за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП), протокол за ч.1 ст.130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння), протокол за ст.122–2 (Невиконання вимоги про зупинку) та постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії) КУпАП.