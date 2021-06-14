У Харкові підліток випав з кабіни канатної дороги – він у комі
Про це кореспондентові Укрінформу розказав заступник головного лікаря з хірургії Андрій Соцький.
"Стан 17-річного хлопця, якого доставили увечері 13 червня з численними травмами, починаючи з черепно-мозкової, стабільно важкий. Він у реанімації у медикаментозній комі", - зазначив Соцький.
Як уточнив директор обласного Центру екстренної медичної допомоги та медицині катастроф Віктор Забашта, хлопець отримав відкриті травми черепа, стегна та плеча.
"За даними бригади "швидкої", яка доставила постраждалого до лікарні з місця події, хлопець не випав, бо у кабіни є огорожа, а скоріше, вистрибнув. Він знаходився у кабіні не один і наче був засмучений через результати ЗНО", - розказав Забашта.
Водночас він спростував інформацію у ЗМІ, що хлопця на дорозі, куди він упав, ще переїхала машина. "Водій автобуса своєчасно загальмував", - наголосив медик.
Забашта не прокоментував чутки, що хлопець був нетверезий: "Для цього потрібна експертиза".
Як повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, 13 червня о 18:15 до чергової частини Харківського районного управління поліції №3 надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині по вулиці Новгородській лежить чоловік. Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень. Поліцейські встановлюють усі обставини події.