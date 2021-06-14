У Харкові підліток випав з кабіни канатної дороги – він у комі

Неповнолітній, якого напередодні увечері доправили до Харківської міської лікарні швидкої допомоги з травмами після падіння з канатної дороги у місцевому парку, зараз перебуває у медикаментозній комі.

Про це кореспондентові Укрінформу розказав заступник головного лікаря з хірургії Андрій Соцький.

"Стан 17-річного хлопця, якого доставили увечері 13 червня з численними травмами, починаючи з черепно-мозкової, стабільно важкий. Він у реанімації у медикаментозній комі", - зазначив Соцький.

Як уточнив директор обласного Центру екстренної медичної допомоги та медицині катастроф Віктор Забашта, хлопець отримав відкриті травми черепа, стегна та плеча.

Читайте також: Загиблою у Львові студенткою виявилась чемпіонка з пауерліфтингу

"За даними бригади "швидкої", яка доставила постраждалого до лікарні з місця події, хлопець не випав, бо у кабіни є огорожа, а скоріше, вистрибнув. Він знаходився у кабіні не один і наче був засмучений через результати ЗНО", - розказав Забашта.

Водночас він спростував інформацію у ЗМІ, що хлопця на дорозі, куди він упав, ще переїхала машина. "Водій автобуса своєчасно загальмував", - наголосив медик.

Забашта не прокоментував чутки, що хлопець був нетверезий: "Для цього потрібна експертиза".

Як повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, 13 червня о 18:15 до чергової частини Харківського районного управління поліції №3 надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині по вулиці Новгородській лежить чоловік. Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень. Поліцейські встановлюють усі обставини події.