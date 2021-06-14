На Буковині завершують зводити дитсадок-довгобуд на 180 вихованців
Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька ОДА, передає Укрінформ.
«Дитячий садок незабаром з’явиться у селі Опришени, що у Глибоцькій територіальній громаді. Зведення дошкільного закладу завершують у рамках програми Президента України «Велике будівництво». А отже, 180 дітей уже найближчим часом матимуть новий сучасний освітній простір. Об’єкт – довгобуд, роботи на якому тривали понад 5 років», - йдеться у повідомленні.
В обласній адміністрації зазначили, що на фінальний етап будівництва Державний фонд регіонального розвитку виділив громаді 11 мільйонів гривень.
Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко розповів про плани президентської програми на розвиток соціальної інфраструктури у регіонах України.
У 2021 році має бути збудовано й відремонтовано 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень у лікарнях.
Фото: bukoda.gov.ua