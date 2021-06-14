На Буковині завершують зводити дитсадок-довгобуд на 180 вихованців

У рамках програми Президента Зеленського «Велике будівництво» у селі Опришени Чернівецької області найближчим часом завершать будівництво дитсадка на 180 вихованців, який почали зводити ще 5 років тому.

Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька ОДА, передає Укрінформ.

«Дитячий садок незабаром з’явиться у селі Опришени, що у Глибоцькій територіальній громаді. Зведення дошкільного закладу завершують у рамках програми Президента України «Велике будівництво». А отже, 180 дітей уже найближчим часом матимуть новий сучасний освітній простір. Об’єкт – довгобуд, роботи на якому тривали понад 5 років», - йдеться у повідомленні.

В обласній адміністрації зазначили, що на фінальний етап будівництва Державний фонд регіонального розвитку виділив громаді 11 мільйонів гривень.

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Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко розповів про плани президентської програми на розвиток соціальної інфраструктури у регіонах України.

У 2021 році має бути збудовано й відремонтовано 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень у лікарнях.

Фото: bukoda.gov.ua