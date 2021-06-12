На Миколаївщині знайшли дворічну дівчинку, яку шукали всю ніч

На Миколаївщині сьогодні зранку поліцейські разом із волонтерами знайшли живою і неушкодженою дворічну дівчинку, яка зникла напередодні, пошук її тривав усю ніч. Дитина всю ніч провела на вулиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Більше як за п’ять кілометрів від домівки відійшла дівчинка. Усю ніч, поки тривали пошуки, вона провела на вулиці", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли у поліції, ввечері 11 червня до поліції надійшло повідомлення, що зникла дворічна дівчинка, яка гралася на подвір’ї біля будинку. Одразу ж по тривозі був піднятий увесь особовий склад поліції, а під контролем керівництва ГУ Нацполіції в Миколаївській області була розгорнута масштабна розшукова поліцейська операція та створено оперативний штаб.

До пошуків дівчинки були задіяні поліцейські відділів та відділень, ювенальної превенції, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці, оперативники Управління карного розшуку, також долучилися небайдужі місцеві жителі, мешканці сусідніх сіл та волонтери із різних регіонів - загалом понад 300 осіб.

Правоохоронці та волонтери ретельно обстежили селище Воєводське та найближчі населені пункти, покинуті приміщення, пустирі, колодязі, лісосмуги та водойми.

Територію також обстежили й за допомогою квадрокоптера.

"Близько 9:30 на полі маленьку дівчинку, яка плакала, знайшли. Дівчинку батькам привезли правоохоронці. Наразі життю дитини нічого не загрожує", - повідомили в поліції.

Як повідомляв Укрінформ, в Одеській області вдалося розшукати 4-річну дівчинку, яка зникла напередодні під час святкування Дня народження її молодшої сестри.

Фото: mk.npu.gov.ua