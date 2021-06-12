У Дніпрі залишаються підтопленими сотня подвір'їв та 21 будинок

Станом на ранок 12 червня, у Дніпрі залишаються підтопленими 100 подвір’їв та 21 житловий будинок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 06-00 12 червня: з початку ускладнень погодних умов надійшло 507 звернень громадян, які звернулися за допомогою щодо підтоплення приватних будинків та домоволодінь; здійснено обхід 50 будинків та подвір’їв для моніторингу обстановки у зоні підтоплення, всього з початку події здійснено обхід 347 домоволодінь. Роботи по відкачці води тривають. Залишились підтопленими 100 подвір’їв та 21 житловий будинок", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за минулу добу відкачано 24 546 куб. метрів води, всього з початку події відкачано 26 8765 куб. метрів води.

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Для ліквідації наслідків підтоплення задіяні 12 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки, з них 7 мотопомп.

Як повідомляв Укрінформ, протягом 2 - 3 червня у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок ускладнення погодних умов та значної засміченості русла р. Гнілокиш відбулося підняття рівня води (до 35 см) з частковим підтопленням 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств. Жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС