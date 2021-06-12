Зеленський призначив голову Бориспільської РДА на Київщині

Зеленський призначив голову Бориспільської РДА на Київщині

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Дяченка головою Бориспільської районної державної адміністрації Київської області.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження №502/2021-рп опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Дяченка Руслана Олексійовича головою Бориспільської районної державної адміністрації Київської області", - йдеться в документі.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 червня заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко поінформував, що упродовж наступних двох тижнів планується зміна деяких голів обласних державних адміністрацій.

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