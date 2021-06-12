Зеленський призначив голову Бориспільської РДА на Київщині
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Дяченка головою Бориспільської районної державної адміністрації Київської області.
Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження №502/2021-рп опубліковано на сайті глави держави.
"Призначити Дяченка Руслана Олексійовича головою Бориспільської районної державної адміністрації Київської області", - йдеться в документі.
Як повідомляв Укрінформ, 1 червня заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко поінформував, що упродовж наступних двох тижнів планується зміна деяких голів обласних державних адміністрацій.