У Запоріжжі в громадському транспорті повернули пільговий проїзд

Депутати Запорізької міської ради проголосували за повернення пільгового проїзду в міському транспорті.

Таке рішення прийняли 11 червня під час шостої сесії міськради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За" відновлення пільгового проїзду в громадському транспорті проголосували 57 депутатів. Рішення набере чинності вже з 12 червня.

Читайте також: У Львові підвищили вартість проїзду у транспорті до 10 гривень

Як раніше повідомлялося, пільговий проїзд у міському транспорті було скасовано на час карантину. Таке рішення було ухвалено 4 листопада 2020 року під час позачергової сесії міської ради. У рішенні йшлося, що безкоштовне перевезення пільговиків призупинено "до поліпшення епідемічної ситуації в місті".