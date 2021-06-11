У Миколаївському зоопарку народилися троє малюків європейських рисей
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку зоопарку у Фейсбуці.
«До Міжнародного дня рисі, який відзначають 11 червня, Миколаївський зоопарк радий повідомити гарну новину. 7 травня 2021 року у пари рисей Люпіна та Забави народилося троє діточок. Малеча зараз знаходиться разом з мамою у спеціальному дерев'яному будиночку-схованці, тато мешкає з ними в одному вольєрі. Забава турботлива матуся, яка сама годує своїх дитинчат», - йдеться у повідомленні.
Працівники зоопарку зазначають, що наразі дитинчата рисей з їхніми батьками недоступні для огляду. Спеціалісти зоопарку огородили доступ відвідувачів до вольєра, створивши своєрідну для них «зону тиші».
Але відвідувачі можуть познайомитися з їхніми родичами - самцем Лукашкою, який народився в природі в лісах Білорусі у 2008 році, а прибув сюди у 2009 році. Також в зоопарку утримується самець Тіль – син Люпіна та Забави, який народився 27 травня 2017 року. Зараз він мешкає окремо від своїх батьків.
Європейська рись ( Lynx lynx ) – хижак із сімейства котячих. Мешкає у великих лісових масивах, глухих ділянках із густим підліском, буреломом, болотистих місцях. В природі рись тримається далеко від населених пунктів, у високогір'ї.
Зустріти цього хижака в природних умовах дуже складно, в Україні лишилося всього 500 особин.
Фото: Nikolaev zoo