У Миколаївському зоопарку народилися троє малюків європейських рисей

У Миколаївському зоопарку у пари європейських рисей Люпіна та Забави народилося троє малюків.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку зоопарку у Фейсбуці.

«До Міжнародного дня рисі, який відзначають 11 червня, Миколаївський зоопарк радий повідомити гарну новину. 7 травня 2021 року у пари рисей Люпіна та Забави народилося троє діточок. Малеча зараз знаходиться разом з мамою у спеціальному дерев'яному будиночку-схованці, тато мешкає з ними в одному вольєрі. Забава турботлива матуся, яка сама годує своїх дитинчат», - йдеться у повідомленні.

Працівники зоопарку зазначають, що наразі дитинчата рисей з їхніми батьками недоступні для огляду. Спеціалісти зоопарку огородили доступ відвідувачів до вольєра, створивши своєрідну для них «зону тиші».

Але відвідувачі можуть познайомитися з їхніми родичами - самцем Лукашкою, який народився в природі в лісах Білорусі у 2008 році, а прибув сюди у 2009 році. Також в зоопарку утримується самець Тіль – син Люпіна та Забави, який народився 27 травня 2017 року. Зараз він мешкає окремо від своїх батьків.

У зоопарку додали, що 11 червня 2019 року в Україні було розпочато важливу чотирирічну природоохоронну програму "Врятуємо рись". Це наразі єдина комплексна програма, яка покликана забезпечити сталий захист цієї тварини - найбільшої кішки Європи, що живе і в Україні.

Читайте також: У вінницькому зоопарку народилося малятко лами

Європейська рись ( Lynx lynx ) – хижак із сімейства котячих. Мешкає у великих лісових масивах, глухих ділянках із густим підліском, буреломом, болотистих місцях. В природі рись тримається далеко від населених пунктів, у високогір'ї.

Читайте також: У Миколаївському зоопарку народилося дитинча зебри

Зустріти цього хижака в природних умовах дуже складно, в Україні лишилося всього 500 особин.

Фото: Nikolaev zoo