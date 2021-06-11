У Сумах виявили звалище небезпечних відходів

У Сумах виявили нелегальне звалище, куди вантажівками звозили медичні відходи.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

Інформують, що слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції спільно із представниками Державної екологічної інспекції та Держпродспоживслужби обстежила територію та відібрала зразки знайдених відходів. Під час огляду території було виявлено вантажний автомобіль Scania з причепом, у якому знаходилися мішки з аналогічними відходами. Транспортний засіб вилучено та поміщено на спецмайданчик.

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За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України «Забруднення або псування земель».

Фото: поліція