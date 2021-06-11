СБУ заблокувала створення фейкової «міської ради» на Запоріжжі

Служба безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України заблокувала на Запоріжжі спробу створення псевдодержавного утворення «Гуляйпільська міська рада», ініційовану місцевим прибічником ідеології так званого «псевдонародовладдя».

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

Співробітники спецслужби задокументували проведення учасниками псевдоутворення публічних заходів, де вони пропагували невизнання діючої української влади.

Зловмисники також закликали до утворення силових груп швидкого реагування для захоплення органів влади, правоохоронних та судових структур, агітували місцевих мешканців приєднуватись до «руху» через проведення масових акцій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні, додали в СБУ.

Для легалізації «повноважень» було проведено збори, на яких обрали «міського голову» і «депутатів» фейкового органу місцевого самоврядування.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили у «депутатів» і «міського голови» печатки та штампи так званих «органів місцевого самоврядування», протоколи зібрань активістів, компʼютерну техніку та інші предмети і документи.

Невідкладні слідчо-оперативні дії тривають.

Як повідомляв Укрінформ, у Хмельницькому Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність організованої групи, учасники якої намагалися створити фейкову міськраду обласного центру для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні. СБУ також припинила діяльність фейкової «сільської ради» на Миколаївщині.

Фото: СБУ