У Вінниці цими вихідними усіх охочих вакцинуватимуть від COVID-19
Про це повідомляють у пресслужбі Вінницької міської ради, передає Укрінформ.
"У Вінницькій міській територіальній громаді 12 та 13 червня буде працювати Центр вакцинації населення від COVID-19. Він розташується за адресою: вул. Соборна, 68, Вінницька торгово-промислова палата «Експоцентр». Вакцину можуть отримати охочі вінничани, яким уже виповнилося 18 років", - йдеться у повідомленні.
У міській раді зазначають, що Центр вакцинації від Covid-19 працюватиме з 10:00 до 14:00. Щеплення проводитимуть китайською вакциною CoronaVac.
Усім, хто планує отримати вакцину, при собі обов’язково необхідно мати паспорт громадянина України. А вінничанам, які не мають підписаних декларацій з сімейними лікарями, окрім паспорта необхідно взяти з собою довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.
Як повідомляв Укрінформ, вихідними 12-13 червня, у 13 областях та Києві працюватимуть понад 30 центрів масової вакцинації. Вінницької області у переліку областей, де запрацюють центри масової вакцинації, раніше не було.