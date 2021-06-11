У Вінниці цими вихідними усіх охочих вакцинуватимуть від COVID-19

Усі мешканці Вінниці, яким виповнилося 18 років і більше, зможуть вакцинуватися від коронавірусу цими вихідними у торгово-промисловій палаті міста "Експоцентр".

Про це повідомляють у пресслужбі Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

"У Вінницькій міській територіальній громаді 12 та 13 червня буде працювати Центр вакцинації населення від COVID-19. Він розташується за адресою: вул. Соборна, 68, Вінницька торгово-промислова палата «Експоцентр». Вакцину можуть отримати охочі вінничани, яким уже виповнилося 18 років", - йдеться у повідомленні.

У міській раді зазначають, що Центр вакцинації від Covid-19 працюватиме з 10:00 до 14:00. Щеплення проводитимуть китайською вакциною CoronaVac.

Усім, хто планує отримати вакцину, при собі обов’язково необхідно мати паспорт громадянина України. А вінничанам, які не мають підписаних декларацій з сімейними лікарями, окрім паспорта необхідно взяти з собою довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

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Як повідомляв Укрінформ, вихідними 12-13 червня, у 13 областях та Києві працюватимуть понад 30 центрів масової вакцинації. Вінницької області у переліку областей, де запрацюють центри масової вакцинації, раніше не було.