На Київщині школярка після ЗНО застрелила 16-річного товариша через фото в соцмережах

Поліція Київської області з'ясовує обставини стрілянини в Бучі, коли 15-річна дівчина застрелила свого 16-річного товариша.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Поліція Київщини з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова у Фейсбуці.

"Трагічні події зі зброєю. Через фото у соцмережах школярка застрелила свого 16-річного товариша. Так, сьогодні у Бучі після складання ЗНО четверо школярів пішли до приватного маєтку одного із друзів, знайшли пневматичну рушницю та почали фотографуватись зі зброєю для соцмереж. В якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди товариша. Юнак загинув на місці", - повідомив Нєбитов.

Він зазначив, що за попередніми даними, батько вбитого хлопця планував подарувати йому пневматичну рушницю на одне зі свят. Нині поліція Київщини з’ясовує усі обставини цієї трагічної події, за цим фактом відкрите кримінальне провадження - вбивство через необережність.

"Я ж вкотре звертаю увагу громадян і особливо батьків! Будьте обережні у поводжені зі зброєю, адже вона становить смертельну небезпеку і, на жаль, ми знову бачимо цьому підтвердження. За всі порушення при поводженні зі зброєю винні понесуть відповідальність. Бережіть себе і своїх близьких!", - наголосив Нєбитов.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці правоохоронці оголосили про підозру 16-річному юнаку в скоєнні умисного вбивства власних батьків і 8-річного брата.