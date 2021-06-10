На Луганщині за кошти Світового банку відремонтують трасу Рубіжне – Троїцьке

Ремонт дороги від селища Троїцького на півночі Луганської області до промислового міста Рубіжного почнеться цьогоріч.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на голову облдержадміністрації Сергія Гайдая повідомила пресслужба ЛОДА.

«Цього року почнеться ремонт траси від Троїцького до Рубіжного. Але цей проєкт буде реалізований за кошти Світового банку. Очікувана (проєктна) вартість проведення ремонтних робіт – 4 046 760 гривень. Загальна площа відновленого дорожнього покриття складатиме 7 115 кв. м», – зазначив очільник області.

Під час проведення тендерних торгів ТОВ «Данко» запропонувало повне виконання робіт за кошти у сумі 3 280 00 тис. гривень та було визначено переможцем процедури закупівлі.

Крім того, в самому селищі Троїцькому ремонтують проспект Перемоги.

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Гайдай зауважив, що це була проблемна ділянка, яку доводилось ремонтувати щороку, адже на капітальний ремонт грошей громаді не вистачало. Тому було прийнято рішення допомогти Троїцькій ОТГ та виділили кошти з обласного дорожнього фонду.