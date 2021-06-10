Разумкову показали, як ремонтують техніку на Львівському бронетанковому

У Львові Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на бронетанковому заводі оглянув, як ремонтують спецтехніку для зони ООС.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Львівської ОДА.

«10 червня у межах робочого візиту на Львівщину, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відвідав Львівський бронетанковий ремонтний завод. Тут разом із першим заступником голови Львівської ОДА Андрієм Годиком оглянули спецтехніку, яку ремонтують для зони ООС», - йдеться у повідомленні.

Львівський бронетанковий завод від початку року передав у зону ООС 12 одиниць бронетехніки / Фото: Львівська ОДА

Зазначається, що Разумков поспілкувався із керівництвом і працівниками цього заводу.

Львівське підприємство цьогоріч передало військовим в зону ООС уже 12 одиниць бронетехніки. При необхідності завод працює у вихідні дні та понаднормово, а окремі дільниці - у три зміни. На Львівському бронетанковому працює майже 700 осіб, середня заробітна плата складає 20 тис. грн.

В ОДА нагадали, що підприємство займається розробленням, виготовленням, реалізацією, ремонтом та модернізацією озброєння, військової техніки і військової зброї. Виробничі потужності заводу дозволяють виготовляти комплекти гідротехнічних виробів для різних машин при забезпеченні відповідною документацією, проводити модернізацію як гусеничної, так і колісної технік.

Завод із перевиконанням планових показників завершив державні контракти з ремонту бронетанкового озброєння та техніки. Від початку 2020 року в Збройні Сили України звідси передали 79 одиниць бронетанкової техніки, з них 16 одиниць техніки понад план.

Упродовж 2020 року працівники заводу частково модернізували броньований тягач БТС-4 для покращення його тактико-технічних характеристик, і зараз тягач експлуатується в Збройних Силах України. На черзі проведення повної модернізації зазначеної машини. Крім того, підприємство освоїло капітальний ремонт броньованої ремонтно-евакуаційної машини БРЕМ-2, а також проведення робіт із регламенту відновлення двигуна типу 5ТДФ. Окрім того, підприємство планує проведення освоїти капремонт танків Т-80БВ та танків Т-80 УД («Береза»).

Загалом впродовж 2020 року підприємством реалізовано продукції та послуг на суму 711 593 тис. грн (до державного бюджету сплачено 183 872 тис. грн податків).

Як повідомлялося, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 10-11 червня відвідує Львівську область.

ДП «Львівський бронетанковий ремонтний завод» був створений за рішенням Комітету Оборони та наказом №26 по Головному Бронетанковому Управлінню 9 травня 1944 р.

Основною сферою діяльності підприємства залишається виробництво, ремонт, модернізація БТОТ і запасних частин до неї, в тому числі: капітальний ремонт і модернізація танків Т-72, Т-64, Т-55, виготовлення та капітальний ремонт ГПМ-72 та ГПМ-54, виготовлення БРЕМ «Лев» та БРЕМ «Зубр», Дозор-Б, капітальний ремонт БРЕМ-1, БРЕМ-2, БТС-4, БМП-1, ІМР-1, ІМР-2 (2М) та БМР-2, ремонт танкових двигунів та комплектуючих.