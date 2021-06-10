В Одеському аеропорту відкрили новий перонний комплекс

У Міжнародному аеропорту "Одеса" сьогодні, 10 червня, відкрили новий перонний комплекс, до якого першим під'їхав прибулий з Києва лайнер авіакомпанії SkyUp.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту, передає Укрінформ.

"Аеропорт "Одеса" прийняв перший рейс на новому пероні. Ним став рейс PQ107/108 Бориспіль - Одеса - Бориспіль авіакомпанії SkyUp Airlines", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що перон ще належить дооснастити: встановити, зокрема, сучасне освітлення і чотири скляні телетрапи виробництва німецької компанії Thyssenkrupp.

Це дасть змогу паркувати літаки перед будівлею і з допомогою телетрапів здійснювати посадку і висадку пасажирів, не задіюючи автобуси.

Як повідомлялося, у липні адміністрація аеропорту планує ввести в експлуатацію нову злітно-посадкову смугу довжиною 2800 і шириною - 45 метрів. ЗПС має товщину 105 см, в тому числі 40 см - "важкий бетон". Несуча спроможність нової ЗПС дозволить аеропорту приймати майже вдвічі більше літаків, що здійснюють міжнародні рейси.

Після введення в експлуатацію нової ЗПС аеропорт прийматиме важкі типи повітряних суден, включаючи Boeing-767, що сприятиме збільшенню пасажиропотоку вдвічі. Несуча спроможність нової смуги майже в 2 рази більша, ніж наявної (класифікаційне число спроможності покриття - PCN нової смуги 64 проти 35 – діючої).