Кукурудзою засіяли понад 11 гектарів нацпарку «Подільські Товтри»

Кукурудзою засіяли понад 11 гектарів нацпарку «Подільські Товтри»

Укрінформ
На Хмельниччині на території Національного природного парку «Подільські Товтри» самовільно розорали 11,5 га та посіяли кукурудзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Кам’янець-Подільської окружної прокуратури слідчими Кам’янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в області проводиться досудове розслідування за фактом самовільного зайняття земельної ділянки на території Національного природного парку «Подільські Товтри» (ч. 2 ст. 197-1 Кримінального кодексу України)», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що зайнята посівом територія знаходиться в межах Чемеровецької селищної ради. При цьому, особливо цінні землі природно-заповідного фонду не можуть використовуватись у сільськогосподарській діяльності.

Наразі фахівці встановлюють суму завданих збитків.

Фото: khmel.gp.gov.ua

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