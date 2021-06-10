У Сумах будують дитячий садок

За програмою Президента «Велике будівництво» триває зведення дитячого садку у Сумах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Сумської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що особливістю проєкту будывництва дитсадка є максимальне використання природнього освітлення. Також садок матиме басейн, підйомник та теплу підлогу. Роботи з будівництва об'єкта завершені на 75%.

За словами голови Сумської ОДА Василя Хоми, вже на 90% виконані інженерні мережі, підведені електроенергія, вода, опалення. Зроблена також пожежна сигналізація.

«Ми перевірили виконання робіт із укладання теплої підлоги. Знаю, що деякі сумчани писали у коментарях у Фейсбуці про те, що підлогу укладають з порушеннями. Оглянув особисто. Всі роботи ведуться згідно з проєктом, технологічні процеси витримуються. Ми постійно комунікуємо як з міською владою, так і з підрядниками. Вирішуємо вчасно всі проблеми, щоб дитячий садочок запрацював якнайшвидше», - сказав Хома.

На будівництві задіяні близько 60 робітників, які працюють у півтори зміни. Загальна вартість проєкту – 58,8 млн грн. Кошти, заплановані на спорудження садочка та благоустрій території навколо, виділені з державного та місцевого бюджетів. Зокрема, у 2021 році з державного бюджету виділено 21 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко розповів про плани президентської програми на розвиток соціальної інфраструктури у регіонах України. У 2021 році має бути збудовано і відремонтовано 95 шків, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень у лікарнях.