У центрі Одеси підпалили прапор на меморіалі загиблим патріотам

У ніч на 10 червня зловмисники підпалили червоно-чорний прапор, встановлений поряд із жовто-синім на імпровізованому меморіалі загиблим патріотам 2 травня 2014 року.

Про це повідомляє одеський підприємець і громадський активіст Дем'ян Ганул на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Уночі сепаратисти скоїли підпал червоно-чорного прапора в центрі Одеси (на вул. Дерибасівській - ред.), який вважається символом боротьби за незалежність України. Це місце - своєрідний меморіал хлопцям, які віддали життя за мирну Одесу", - зазначив Ганул.

Як він наголосив, "неприпустимо, щоб посібники терористів дозволяли собі подібні диверсії, їхнє місце у в’язниці або за межами України".

Ганул звернувся з заявою про злочин до поліції Одеси та Управління Служби безпеки України. Також підприємець пообіцяв фінансову винагороду тому, хто надасть будь-яку інформацію щодо зловмисника.

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Відповідаючи на запит кореспондента Укрінформу до поліції, представник відділу комунікацій ГУ НП в області Світлана Білецька повідомила, що у поліції з'ясовують обставини правопорушення, поки що кримінальне провадження не відкрито.

Як повідомлялося, 2 травня поточного року більше тисячі одеситів зібрались о 12 год. на перехресті Дерибасівської та Преображенської, щоб вшанувати покладанням квітів та Маршем захисників міста пам'ять євромайданівців Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, застрелених тут 2 травня 2014 року проросійськими бойовиками.

Як і в попередні роки, тут відбувся молебень священників ПЦУ. Уперше за сім років прийшли на місце смертельних поранень активістів також два священники УПЦ МП.

Цього дня сім років тому, 2 травня, учасники одеського антимайдану напали в центрі міста на українських активістів. Під час сутичок пролунали постріли, загинули кілька людей.

Згодом антимайданівців відтіснили до Куликового поля, де багато хто з них забарикадувався у Будинку профспілок. Внаслідок пожежі, що виникла в будівлі, загинули 48 учасників масових заворушень. 200 осіб з обох сторін конфлікту звернулися за медичною допомогою.