У Запоріжжі з абрикосових дерев обсипалося листя

У Запоріжжі з абрикосових дерев обсипалося листя

Укрінформ
У Запоріжжі через надто дощову та холодну погоду, яка спровокувала грибкову хворобу, з абрикосових дерев обсипалося листя.

Про це в коментарі Укрінформу сказав начальник управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби в Запорізькій області Віктор Шиб.

"Це проблема приватного сектора, у промислових садах її, як правило, немає. Там дерева обробляють, захищають від різних грибкових хвороб. Захворювання пов'язане з погодними умовами: рясні дощі, холодна весна, перепад нічних і денних температур, підвищена вологість", - прокоментував Шиб.

За його словами, в Запоріжжі протягом кількох днів кісточкові дерева, зокрема абрикоси, активно скидають зелене листя. Листя опадає через хворобу, яка називається "плодова гниль" або "моніліоз".

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Шиб уточнив, що моніліоз вражає всі кісточкові дерева, але найчастіше від нього страждає саме абрикос. Грибок псує не тільки листя, а й самі плоди.

Спеціалісти зазначають, що скидання листя спостерігається також і в інших областях України.

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