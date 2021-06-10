У Запоріжжі з абрикосових дерев обсипалося листя

У Запоріжжі через надто дощову та холодну погоду, яка спровокувала грибкову хворобу, з абрикосових дерев обсипалося листя.

Про це в коментарі Укрінформу сказав начальник управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби в Запорізькій області Віктор Шиб.

"Це проблема приватного сектора, у промислових садах її, як правило, немає. Там дерева обробляють, захищають від різних грибкових хвороб. Захворювання пов'язане з погодними умовами: рясні дощі, холодна весна, перепад нічних і денних температур, підвищена вологість", - прокоментував Шиб.

За його словами, в Запоріжжі протягом кількох днів кісточкові дерева, зокрема абрикоси, активно скидають зелене листя. Листя опадає через хворобу, яка називається "плодова гниль" або "моніліоз".

Шиб уточнив, що моніліоз вражає всі кісточкові дерева, але найчастіше від нього страждає саме абрикос. Грибок псує не тільки листя, а й самі плоди.

Спеціалісти зазначають, що скидання листя спостерігається також і в інших областях України.