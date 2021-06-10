Стадіон «Металіст» передали у власність Харкова

Стадіон «Металіст» зі спільної власності громад Харківщини передали в комунальну власність Харкова.

Відповідне рішення прийняли депутати Харківської обласної ради на пленарному засіданні 10 червня, передає кореспондент Укрінформу.

«За» передачу стадіону проголосували 78 депутатів, 7 - утрималися, ще двоє проголосували проти, 19 - не голосували.

У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначається, що передача здійснюється «з метою збереження футбольного клубу «Металіст», задоволення потреб громадян з фізкультурно-оздоровчих, спортивних та спортивно-масових заходів, сприяння розвитку і підвищення рівня фізичної культури та видів спорту», для «організації проведення обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань та інших спортивно-масових заходів, ефективного використання майна, а також враховуючи клопотання Харківської міської ради».

Згідно з прийнятим рішенням, стадіон має використовуватися за цільовим призначенням і не може передаватися у приватну власність.

Як повідомляв Укрінформ, 6 грудня 2019 року тодішній голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що частина приміщень стадіону «Металіст», частина дитячої футбольної академії «Металіста», тренувальна база в селищі так і не були прийняті в управління облдержадміністрації. Фактично цим майном користувалися треті особи, хоча ще 11 квітня 2018 року вийшло розпорядження Кабінету Міністрів, яким майнові комплекси, конфісковані у ПАТ «Футбольний клуб «Металіст», ТОВ «Металіст Холдинг» і «Металіст арена», передавалися до сфери управління Харківської обласної державної адміністрації. Та протягом 2018 року майно в обласну власність так і не прийняли.

Реєстрація в Державному реєстрі нерухомого майна приміщень по вул. Плеханівській, 65 (за цією адресою розташовується обласний стадіон «Металіст») завершилася наприкінці 2019 року, а на початку січня 2020 року зареєстрували тренувальну базу у сел. Високий під Харковом.

11 березня 2021 року керівництво Харківської обласної ради виступило за передання стадіону в комунальну власність Харкова.

17 травня в.о. міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що місто хоче отримати в комунальну власність стадіон «Металіст», його тренувальну базу та дитячу академію, при цьому продавати їх у майбутньому не має наміру.

Як повідомлялося, ФК «Метал», який достроково вийшов у Першу лігу, тепер називатиметься «Металістом». Стадіон стане базою для клубу.