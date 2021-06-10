Військові у Краматорську проводять навчання зі стрільбами
Укрінформ
У Краматорську на Донеччині через проведення військових навчань з використанням стрілецької зброї жителів міста просять зберігати спокій.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Краматорської міської ради.
Зазначається, що 10 червня у Крейдяному кар’єрі з 9 години проводяться учбові стрільби зі стрілецької зброї різних калібрів, які триватимуть до 14 год.
Мешканців міста просять зберігати спокій та повідомити про навчання рідних та близьких, які мають обмежений доступ до Інтернету та ЗМІ.