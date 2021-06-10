Військові у Краматорську проводять навчання зі стрільбами

У Краматорську на Донеччині через проведення військових навчань з використанням стрілецької зброї жителів міста просять зберігати спокій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Краматорської міської ради.

Зазначається, що 10 червня у Крейдяному кар’єрі з 9 години проводяться учбові стрільби зі стрілецької зброї різних калібрів, які триватимуть до 14 год.

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Мешканців міста просять зберігати спокій та повідомити про навчання рідних та близьких, які мають обмежений доступ до Інтернету та ЗМІ.