В Очакові реконструюють стадіон «Артанія»

У місті Очаків Миколаївської області за програмою Президента “Велике будівництво” розпочали реконструкцію стадіону “Артанія”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

“Вже розпочато демонтажні роботи на стадіоні “Артанія”. Тут передбачено здійснити реконструкцію футбольного поля з облаштуванням бігових доріжок, відновити глядацькі трибуни та виконати частковий доброустрій території”, - йдеться у повідомленні.

Загальна вартість робіт становить майже 20 млн грн. З них 9,6 млн грн виділять з коштів Державного фонду регіонального розвитку, понад 6 млн грн – за рахунок субвенції соціально-економічного розвитку, ще понад 4 млн виділять з очаківського міського бюджету. У Миколаївській ОДА додали, що розширення та модернізація мережі спортивних об'єктів є одним із пріоритетів влади.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор президентської програми “Велике будівництво” Кирило Тимошенко розповів, що у планах програми на 2021 рік – продовження розбудови соціальної інфраструктури: будуть відремонтовані або збудовані 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень.