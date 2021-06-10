На Миколаївщині відкрили притулок для постраждалих від домашнього насильства

В Миколаївській області за підтримки Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні відкрився притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Оксана Єльчієва.

«9 червня в нашій області відкрився притулок для постраждалих від домашнього насильства. Метою його діяльності є створення безпечних умов для цілодобового перебування таких осіб та отримання ними комплексу соціальних послуг", - сказала Єльчієва.

За її словами, фінансову підтримку на ремонт приміщення та придбання обладнання для притулку надало Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Все інше - саме приміщення, зарплата персоналу, утримання постраждалих тощо - за рахунок обласного бюджету.

Заклад наразі розрахований на 12 місць. Постраждалі зможуть перебувати там протягом 3 місяців. Потрапити туди можна через орган соціального захисту відповідної громади.

А ось де саме знаходиться притулок наразі не розголошують з міркувань безпеки.