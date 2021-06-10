На Вінниччині в окружній лікарні відкрили сучасний кардіохірургічний центр

Сучасний кардіоцентр обладнали у Могилів-Подільському - одному з найвіддаленіших районів Вінницької області.

В межах національної програми "Велике будівництво" в лікарні повністю реконструювали реанімаційне відділення, повідомляє Укрінформ із посиланням на телеканал "Дом".

Тепер лікарі зможуть рятувати ще більше пацієнтів з інфарктом та інсультом, а людям не доведеться їхати в обласну лікарню. На реконструкцію реанімації з державного, обласного та місцевого бюджетів спрямували 20 млн гривень. Роботи тривали два роки. У приміщенні облаштували кардіохірургічні блоки, ввели в експлуатацію унікальне обладнання.

"Ангіограф був куплений дуже багато років тому. На нього виділили понад 23 млн грн. Але він лежав. А тепер за допомогою цього обладнання в лікарні проводитимуть складні операції на серці всім жителям південної частини регіону", — розповів Сергій Борзов, голова Вінницької ОДА.

Всі обстеження та операції в кардіоцентрі проводитимуть коштом державного бюджету.

У новому кардіоцентрі вже провели першу операцію. Допомогу надали 68-річному місцевому жителю, якого госпіталізували після мікроінфаркту і доставили в критичному стані.

Наразі у черзі на операції вже понад 30 пацієнтів. За словами лікарів, упродовж року тут планують прооперувати близько 450 пацієнтів. Це будуть люди, які повернуться до своїх родин і будуть жити повноцінно.

Фото: vin.gov.ua