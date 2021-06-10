У Житомирі стартував пілотний проєкт «Адмінсервіс Ветеран»

Міністерство у справах ветеранів та Житомирська міська рада підписали меморандум про запуск пілотного проєкту «Адмінсервіс Ветеран», що буде реалізуватися на базі «Прозорого офісу».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Житомирі я побачила чудовий приклад комунікації між владою, громадою і самими ветеранами в плані створення умов для забезпечення ветеранів належними послугами і соціальними гарантіями. Дуже важливо, коли ветеран має у ЦНАПі окрему посадову особу, яка займається саме ветеранською тематикою», - зазначила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

За її словами, завдяки адмінсервісу ветерани зможуть отримати увесь спектр соціальних гарантій та пільг, передбачених у законодавстві.

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Зокрема, це отримання компенсацій за поранення, послуг соціально-психологічної реабілітації, соціально-професійної реабілітації, житлових програм.

«Ветеран – це людина, яка відслужила, але ми маємо досить високу загрозу зараз, і ветеран може знову стати на захист держави, тому має отримати всі гарантії, що його громада підтримає. Житомир у цьому плані - одне із найкращих міст, бо мало того, що всі ваші військові пішли на передову, то громада їх підтримувала, коли не було сталої системи управління військами, логістики, доставки їжі, питної води, спорядження. Ваше місто фурами відправляло допомогу військовим», - додала Лапутіна.

Міністр зауважила, що у разі успіху, проєкт із Житомира масштабують по всій Україні.

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У «Прозорому офісі» завдяки адмінсервісу послуги отримуватимуть ветерани війни та члени їх сімей. Для цього там створили два робочі місця.

Нагадаємо: у Житомирі проживає 3985 учасників АТО/ООС та 93 сім’ї загиблих.