У Луцьку Центр масової вакцинації розмістять у спорткомплексі університету

У Луцьку 12 та 13 червня працюватиме центр масової вакцинації проти COVID-19, який відкриють на базі спорткомплексу Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Волинської обласної держадміністрації.

Щеплення робитимуть із 10.00 до 16.00 вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech.

Як зазначили в ОДА, 2 червня в область додатково поступила вакцина CoronaVac в кількості 4 тис. 320 доз.

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Як повідомляв Укрінформ, з 29 травня в Україні відкрилися перші центри масової вакцинації - у Києві, Львові і Одесі. 5-6 червня 2021 року працювали три центри вакцинації в Одесі та по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях. У цих 14 центрах за два вихідних дні щепили 15 025 людей.

Всього з початку кампанії з вакцинації, яка стартувала 24 лютого, в Україні проведено 1 489 446 щеплень.