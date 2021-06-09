У Луцьку Центр масової вакцинації розмістять у спорткомплексі університету
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Волинської обласної держадміністрації.
Щеплення робитимуть із 10.00 до 16.00 вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech.
Як зазначили в ОДА, 2 червня в область додатково поступила вакцина CoronaVac в кількості 4 тис. 320 доз.
Як повідомляв Укрінформ, з 29 травня в Україні відкрилися перші центри масової вакцинації - у Києві, Львові і Одесі. 5-6 червня 2021 року працювали три центри вакцинації в Одесі та по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях. У цих 14 центрах за два вихідних дні щепили 15 025 людей.
Всього з початку кампанії з вакцинації, яка стартувала 24 лютого, в Україні проведено 1 489 446 щеплень.