У Запоріжжі в онкодиспансері запрацював перший в області лінійний прискорювач

У Запоріжжі відкрився новий корпус блоку дистанційної променевої терапії для лінійного прискорювача. Це 15-й прискорювач в Україні і перший - в області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Сьогодні, 9 червня, в Запорізькому регіональному протипухлинному центрі відкрився блок дистанційної променевої терапії для лінійного прискорювача шведської фірми "Еlekta". На будівництво корпусу і купівлю обладнання витратили близько 150 млн гривень, з яких 64 млн 850 тис. грн - вартість прискорювача.

"В Україні більше одного мільйона онкохворих, щорічно захворює 140 тисяч людей. Це страшна хвороба, і з нею треба боротися сучасними методами. В Україні є тільки 14 лінійних прискорювачів, сьогодні в Запоріжжі ми відкриваємо 15-й. Україна виходить на рівень сучасної медицини міжнародного класу", - сказав народний депутат України, голова підкомітету з питань профілактики і боротьби з онкологічними захворюваннями Комітету ВР України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Валерій Зуб.

У Запорізькому протипухлинному центрі на обліку перебуває близько 52 000 хворих, щорічно статистика поповнюється 5000 - 6000 новими випадками. Променева терапія використовується в 70% випадків.

За словами директора онкодиспансеру Михайла Єсаянця, за рік у новому корпусі обслуговуватимуться близько 500 осіб, тобто 50-60 осіб на місяць.

"Є необхідність ще в 5 лінійних прискорювачах для області. Для диспансеру ми плануємо закупити ще один. На умовах лізингу. Зараз опрацьовуємо це питання з 4-ма державними банками. Хворим не можна припиняти процес лікування, і тому має бути два апарати. Перерва може бути максимум на дві доби", - наголосив Єсаянц.

Для пацієнта лікування буде безкоштовним, за послугу платить НСЗУ.

Першого пацієнта в блоці променевої терапії прийматимуть вже завтра, 10 червня.

Раніше повідомлялося, що кошти на купівлю сучасного лінійного прискорювача виділяли з міських бюджетів Енергодара, Запоріжжя, а також підключалася область.

Фото Ольги Звонарьової