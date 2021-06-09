Лікарню швидкої допомоги Львова включили у пілотний проєкт державно-приватного партнерства

У Львові реалізують пілотний медичний проєкт із залучення коштів від державних і приватних партнерів.

Про це під час Екстреного медичного форуму повідомив керівник лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук, передає Укрінформ з посиланням на сайт міськради.

«В Україні зараз є програма міністерства, в межах якої три лікарні включено в державно-приватне партнерство. Серед них є лікарня швидкої. Завдяки цьому можна залучити значні кошти на медицину, працюючи з державними і приватними партнерами. Тому зараз цей пілотний проєкт буде реалізуватися у Львові. Є план розвитку лікарні швидкої допомоги, 8-ї і дитячої лікарень по забезпеченню обладнанням. Цей процес не швидкий, але це буде перший прецедент в Україні, адже такого раніше в нас не було, лише у світі», - зазначив Самчук.

У межах форуму відбулось підписання Меморандуму щодо підтримки напрямків розвитку медичної галузі у Львові між Міжнародною фінансовою корпорацією, Львівською міською радою та партнерами.

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Як наголосив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, ця подія є важливою з точки зору запуску пілотування проєктів у сфері державно-приватного партнерства та у сфері медицини міста.

На Екстреному медичному форумі впродовж першої половини дня обговорювали розвиток трьох ТМО (територіальних медичних об’єднань) та реформування медичної галузі загалом. Програма форуму передбачає кілька дискусійних панелей. Розпочали подію міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, міський голова Львова Андрій Садовий та регіональний менеджер IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар.