Зеленський приїхав на Донеччину

Зеленський приїхав на Донеччину

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Глава держави відвідає передові позиції українських військових у районі проведення операції Об’єднаних сил та поспілкується з бійцями, які несуть службу на передовій», - ідеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 8 червня Зеленський прибув з робочою поїздкою до Кривого Рогу рейсовим літаком авіакомпанії WindRose.

На Дніпропетровщині він оглянув об’єкти, які споруджують та реконструюють у межах програми «Велике будівництво», та провів у Дніпрі засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.

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