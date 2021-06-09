Зеленський приїхав на Донеччину

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Глава держави відвідає передові позиції українських військових у районі проведення операції Об’єднаних сил та поспілкується з бійцями, які несуть службу на передовій», - ідеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 8 червня Зеленський прибув з робочою поїздкою до Кривого Рогу рейсовим літаком авіакомпанії WindRose.

На Дніпропетровщині він оглянув об’єкти, які споруджують та реконструюють у межах програми «Велике будівництво», та провів у Дніпрі засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.