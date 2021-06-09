До кінця року на Київщині збудують один дитсадок та відремонтують ще п'ять

На Київщині за програмою "Велике будівництво" до кінця 2021 року планують збудувати один дитячий садок та провести реконструкцію ще п'яти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

За словами голови Київської облдержадміністрації Василя Володіна, до початку нового навчального року має завершитися реконструкція дитячого садка «Казочка» у Вишгородському районі.

«Ще 3 об’єкти ми плануємо реалізувати у жовтні цього року. Йдеться про термосанацію приміщення в ДНЗ «Веселка» в м. Обухів, капітальний ремонт Студениківського дитсадка «Малятко» в Бориспільському районі та капітальний ремонт дитсадка в смт Згурівка», – зазначив очільник Київщини.

У листопаді планується завершити реконструкцію нежитлової будівлі під дитячий садок в с. Лебедівка Вишгородського району, а в грудні — будівництво дитсадка в с. Синяк Вишгородського району.

«Ми чітко розуміємо, що в Київській області через постійний приріст населення існує проблема завантаженості садочків. Тому постійно працюємо над покращенням умов та збільшенням місць в існуючих дитячих закладах, будівництвом нових садків. Велика допомога в цьому питанні – це програма Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Завдяки участі в ній ми активно покращуємо соціальну інфраструктуру регіону, в тому числі йдеться про навчальні заклади», – підкреслив Володін.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж 2020 року в області збудували та реконструювали шість дитсадків, що допомогло створити 525 нових місць у садочках і поліпшити умови навчання для 288-ми дошкільнят.