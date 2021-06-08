Рух ЧЕСНО порівняв зарплати мерів: хто заробляє найбільше?

Громадська організація “Чесно” з'ясувала, що міський голова Запоріжжя отримує найбільшу з-поміж колег заробітну плату, а найменшу - міський голова Херсона.

Про це повідомляється на сайті організації, передає Укрінформ.

“Проаналізувавши дані по всіх зарплатах мерів, у "Чесно" побачили, що розмір бюджету міста аж ніяк не впливає на рівень винагороди мера…. Найменше заробляє мер Херсона, що декларує мільйони гривень, але має маленьку зарплату. У Херсоні найменший бюджет з усіх міст України, що мають понад 300 тис. мешканців, і найскромніші заробітки мера. Також менше від середньої зарплати отримують міські голови Полтави (48,2 тис. гривень), Житомира (29,5 тис. гривень), Чернівців (49,4 тис. гривень) та Сум (43,9 тис. гривень)”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією організації, зарплата міського голови Херсона Ігоря Колихаєва становить близько 16 тис. гривень.

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Водночас найбільше з усіх мерів, за даними "Чесно", заробляє міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, заробітна плата якого у квітні становила 127,5 тис. гривень, з них 73% — премія.

За даними НАЗК, у 2020 році міський голова Запоріжжя заробив 852 тис. 921 грн, а у 2019-му - 1 млн 18 тис. 230 грн.