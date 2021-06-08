У Запоріжжі стартувала річкова навігація.

Цього року дачників возитимуть до садово-городніх ділянок не двома катерами, як це було раніше, а одним, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цього року через карантин старт приміської річкової навігації довелося змістити на півтора місяця. Щоб компенсувати відсутність катерів, у Запорізькій міській раді ухвалили рішення ввести два додаткові автобусні маршрути до садово-городніх ділянок. Втім, за словами дачників, на деякі дачі діставатися зручніше і швидше саме річковим транспортом.

У Запоріжжі стартувала "дачна" річкова навігація / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

За словами заступника керівника управління транспортного забезпечення Запорізької міської ради Олександра Кухарева, з бюджету міста на перевезення дачників катерами виділено 3 млн грн.

"Цього року міськрада вперше через "Прозорро" замовила послугу перевезення - певну кількість рейсів за затвердженим маршрутом, а раніше місто виплачувало компенсацію за перевезення пасажирів пільгової категорії. Двічі тендерна процедура переносилася. Потім ми узгодили дії з адміністрацією річкових портів. Буде один катер в цьому році ", - зауважив чиновник.

За його словами, торік на річкове перевезення дачників з бюджету міста виділяли також 3 млн грн, але при цьому працювало два катери і рейсів було більше.

"Сума фінансування залишилася на рівні минулого року, але подорожчали паливо, запчастини, фонд заробітної плати", - пояснюють скорочення кількості рейсів та катерів у міськраді.

Перший катер відправився з Річкового порту у напрямку Н. Олександрівка-2 о 8:00. На борту - 75 людей (зі 150 допустимих), всі пройшли температурний контроль.

Приміська річкова навігація у Запоріжжі триватиме до кінця жовтня.