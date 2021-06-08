На Грибовицькому сміттєзвалищі почали дегазацію полігону

На Грибовицькому полігоні розпочались роботи із дегазації. На станції відбуватиметься переробка метану і генеруватиметься електроенергія. Планована потужність станції на Грибовицькому полігоні становитиме до 500 кВт/год»

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

За інформацією директора ЛКП «Зелене місто» Святослава Євтушенка, облаштування станції дегазації відбувається у рамках технічної рекультивації, яка триває на звалищі. Роботи виконує компанія «Кліaр Енерджі».

«Передбачається, що станція запрацює до кінця року. На ній відбуватиметься переробка метану. У результаті генеруватиметься електроенергія. Наразі спеціалісти «Кліар Енерджі» приступили до буріння свердловин», - зазначив Євтушенко.

Тим часом станція дегазації на Грибовицькому полігоні стане 15-ою такою станцією, яку облаштовують спеціалісти «Кліар Енерджі». Наразі такі станції облаштовані в Харкові, Хмельницьку, Білій Церкві, Івано-Франківську, Тернополі, Дніпрі та на найбільшому полігоні ТПВ України - Дальницьких кар'єрах (біля Одеси) та в інших містах України.

За словами головного інженера компанії Івана Самусенка, впродовж двох місяців на полігоні буритимуть свердловини і прокладатимуть труби.

«По них звалищний газ буде надходити на станцію дегазації. Вже у двигуні внутрішнього згорання доставлений із полігону метан утилізовуватиметься. Енергія, виділена при згоранні, буде спрямована на генерацію електрики. Планована потужність станції на Грибовицькому полігоні становитиме до 500 кВт/год», - розповів Самусенко.

Сума приватних інвестицій у проєкт перевищує 16 млн грн.

Львівський полігон твердих побутових відходів (Грибовицьке сміттєзвалище) — єдине легальне місце для скупчення сміття зі Львова та довколишніх сіл. Діє з 1958 року поблизу села Великі Грибовичі піді Львовом. Площа звалища становить понад 38 га.

Питання щодо закриття Грибовицького сміттєзвалища й будівництва сміттєпереробного заводу в Львові підіймалося неодноразово з кінця 1990-х років. 43 підприємства з 14 країн світу пропонували побудувати сміттєпереробний завод, однак Львівська міська рада відмовила усім їм, адже в межах міста побудувати такий завод немає можливості. Отримання землі під завод в межах області блокувалося.

28 травня 2016 року на території Грибовицького сміттєзвалища почалася велика пожежа, стався обвал твердих побутових відходів, внаслідок чого під завалами загинули троє рятувальників.

В подальшому сміття несанкціоновано вивозили до центру та півдня країни, що викликало супротив місцевого населення та відкрито кримінальне провадження щодо організаторів перевезень.