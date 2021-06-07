У Миколаєві спростовують, що фігурантів «маргаринової справи» виправдали

Миколаївська обласна прокуратура спростувала інформацію щодо виправдання фігурантів резонансної справи про постачання до навчальних закладів неякісної молокопродукції і виплати їм компенсації з міського бюджету.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію пресслужби Миколаївської обласної прокуратури у Фейсбуці.

«Інформація, оприлюднена в деяких ЗМІ щодо виправдування судом підприємства, яке є одним з фігурантів у так званій «маргариновій справі», є недостовірною та не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом постачання у навчальні та дошкільні заклади Миколаєва у період 2018-2019 років неякісної та небезпечної молочної продукції завершено. 27 березня 2020 року воно було скеровано до Заводського районного суду.

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Наразі судовий розгляд триває, здійснюється дослідження письмових доказів.

Як нагадали у прокуратурі, з травня 2018 року у Миколаєві діяло злочинне угруповання, яке очолив житель м. Одеса. До протиправної діяльності він залучив свою дружину та знайомих.

Вказані особи шляхом складання та видачі офіційних документів від імені товариств «Айскомпані», «Прод-Юг» та «Сонед» умисно ввели в обіг небезпечну та неякісну молочну продукцію на майже 3 млн грн. Вони ж забезпечили її безперешкодне постачання до 120 навчальних закладів міста. За 8 місяців їх злочинної діяльності понад 400 тис. дітей харчувалося неякісною продукцією.

При цьому члени ОЗГ заволоділи грошовими коштами комунального виробничого підприємства на загальну суму понад 2,5 млн грн та вчинили замах на заволодіння коштів на суму 400 тис. грн.

У той же час встановлено, що екскерівник Комунального виробничого підприємства по організації харчування в навчальних закладах неналежним чином виконував свої службові обов'язки. Він не вживав заходів щодо проведення належного приймання продуктів харчування від постачальників. Відтак, понад 15 тонн небезпечної та неякісної молочної продукції було поставлено до мережі навчальних закладів міста Миколаєва та використовувалась для харчування дітей.

Внаслідок цього місцевому бюджету завдано збитків на суму більше 2,2 млн грн.

Варто зазначити, що інформацію про начебто закриття цього кримінального провадження оприлюднив секретар міської ради Дмитро Фалько в ефірі місцевого телебачення. Він заявив, що фігурантів цієї справи визнано невинуватими, і тому бюджет має компенсувати їм збитки за вимушений простій у розмірі 1,2 млн грн.

Далі її поширили інтернет-видання. Це викликало обурення серед мешканців міста, оскільки дана справа свого часу мала широкий резонанс.