На Тернопільщині завершується ремонт дороги Броди-Тернопіль

На Тернопільщині за програмою Президента "Велике будівництво" завершують ремонт ділянки дороги Р-39 Броди – Тернопіль, яка з'єднує населені пункти Тернопільської та Львівської областей, і довго перебувала у незадовільному стані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що дорогу відновлюють за маршрутним принципом. Минулого року за ініційованою Президентом Володимиром Зеленським програмою «Велике будівництво» відремонтували 11,6 км дороги від межі зі Львівською областю до селища Залізці. Цьогоріч продовжили далі, до села Хомівка.

Ремонт розпочали 1 квітня. Тут спочатку відфрезували зношене покриття та укріпили основу дороги методом холодної регенерації. Після того влаштували вирівнюючий 10-сантиметровий шар крупнозернистого асфальтобетону. Конструктив дорожнього одягу на ремонтованій ділянці має загальну товщину 37 см.

Зараз на ділянці укладають верхній шар дорожнього одягу з щебенево-мастикового асфальтобетону товщиною у 5 см. Після того перейдуть до останнього етапу робіт: влаштування узбіч, нанесення дорожньої розмітки з холодного пластику і встановлення нових дорожніх знаків.

Як повідомляв Укрінформ, координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко раніше розповів, що цього року за інфраструктурною програмою Володимира Зеленського буде побудовано і відремонтовано 6 500 км доріг європейської якості та 150 мостів.