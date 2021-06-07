На Дніпропетровщині будують 4 нові дитсадки

На Дніпропетровщині за програмою Президента “Велике будівництво” будують чотири нові дитсадочки, які зможуть прийняти 385 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

“Теплі, яскраві, затишні. Саме до таких дитсадків мають ходити малюки. Створюємо в області сучасні дошкільні заклади. Впевнений: маленькі хлопчики та дівчатка відвідуватимуть їх із задоволенням”, – підкреслив заступник голови Дніпропетровської ОДА Максим Беспальчук.

Дитсадок у Старих Кодаках, що зводять “з нуля” в рамках “Великого будівництва” Володимира Зеленського, став першим у селі та відповідатиме вимогам інклюзії. Наразі робочі фарбують стіни, кладуть плитку та монтують підйомник для дітей з інвалідністю.

Також незабаром відкриється новозведений Покровський дитсадок “Дивосвіт”. Садочок збудували з екологічних матеріалів та відповідно до усіх сучасних вимог.

“Його стилізували під підкову. Фасад оздобили казковими деревами. Вже закупили й меблі. На подвір’ї підрядники облаштували альтанки, ігрові майданчики і міні-город. Простір для вивчення правил дорожнього руху – зі знаками, “зеброю”, світлофором”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, команда “Великого будівництва” реконструює інші дитячі садки області. Так, незабаром у Чкаловому Нікопольського району відкриють дошкільний заклад “Берізка”. Під нього реконструюють колишню недобудову, завдяки чому садок зможе прийняти удвічі більше малюків.

Читайте також: На Дніпропетровщині зводять новий двоповерховий дитсадок

Також капітально ремонтують садочок у Павлопіллі: там залили нову підлогу, на 1-му поверсі вона із підігрівом. Підрядники зараз обшивають стіни гіпсокартоном та готують їх під фарбування. Проводять нові комунікації, монтують вентиляцію, яка забезпечуватиме повітрообмін із підігрівом. Також робочі проведуть благоустрій території.

“Викладуть плиткою тротуари, установлять 6 альтанок – для кожної групи. Навколо висадять понад 100 дерев та кущів. Облаштують спортивний майданчик та міні-город. Установлять каруселі та гойдалки”, - повідомляє Дніпропетровська ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив, що в планах програми на 2021 рік – продовження розвитку соціальної інфраструктури. Буде побудовано та відремонтовано 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень у лікарнях.