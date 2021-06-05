З початку збройної агресії Росії в Україні загинули понад 240 дітей - поліція

З початку нападу Росії на Україну на території деяких областей, зокрема Донецької та Луганської, загинули понад 240 дітей, ще 56 зникли безвісти.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила Патрульна поліція Києва.

"Ми вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. 4 червня у світі відзначається Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії. Починаючи з 2014 року через російську збройну агресію на Донбасі Україна дізналась, як це втрачати дітей на війні", - ідеться в повідомленні.

За даними поліції, з початку нападу Росії на Україну на території деяких областей, зокрема Донецької та Луганської областей, загинули понад 240 дітей, ще 56 зникли безвісти. Отримали поранення і травми від 167 до понад 500 дітей (за даними різних джерел).

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня Україна вперше на державному рівні вшанувала пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, та відзначила Міжнародний день дітей - безневинних жертв агресії.