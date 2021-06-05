У Святогірську на Донеччині реконструюють дитячий комплекс

У Святогірську на Донеччині реконструюють дитячий комплекс

Велике будівництво
Укрінформ
За президентською програмою «Велике будівництво» у Святогірську реконструюють обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька облдержадміністрація.

Зазначено, що на сьогодні в комплексі відбувається реконструкція трьох спальних корпусів та їдальні. Раніше заклад був недоступний для дітей з інвалідністю та маломобільних дітей, але проєкт реконструкції розроблено з урахуванням їхніх потреб. Зокрема, будуть установлені ліфти для пересування дітей на колісних кріслах.

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Заступник голови Донецької облдержадміністрації Юлія Костюніна під час робочої поїздки до Святогірська проінспектувала хід робіт із реконструкції спальних корпусів та їдальні комплексу.

В ОДА нагадали, що комунальне підприємство «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» функціонує цілорічно. Комплекс розташовано в екологічно чистій зоні за межами великого населеного пункту, на території Національного природного парку «Святі гори».

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Як повідомлялося, в Донецькій області на 2021 рік заплановано 34 проєкти за президентською програмою «Велике будівництво»; 30 з них мають соціальну спрямованість (школи, дитсадки, медичні заклади, спортивні об’єкти), інші – це проєкти економічного розвитку. Більшість із запланованого має бути завершено до кінця 2021 року (21 проєкт), решта – у 2022 році.

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, цьогоріч у межах програми в Україні буде завершено близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури. Частка проєктів соціальної інфраструктури у «Великому будівництві-2021» сягатиме 70%.

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