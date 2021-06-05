У Святогірську на Донеччині реконструюють дитячий комплекс

За президентською програмою «Велике будівництво» у Святогірську реконструюють обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька облдержадміністрація.

Зазначено, що на сьогодні в комплексі відбувається реконструкція трьох спальних корпусів та їдальні. Раніше заклад був недоступний для дітей з інвалідністю та маломобільних дітей, але проєкт реконструкції розроблено з урахуванням їхніх потреб. Зокрема, будуть установлені ліфти для пересування дітей на колісних кріслах.

Заступник голови Донецької облдержадміністрації Юлія Костюніна під час робочої поїздки до Святогірська проінспектувала хід робіт із реконструкції спальних корпусів та їдальні комплексу.

В ОДА нагадали, що комунальне підприємство «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» функціонує цілорічно. Комплекс розташовано в екологічно чистій зоні за межами великого населеного пункту, на території Національного природного парку «Святі гори».

Як повідомлялося, в Донецькій області на 2021 рік заплановано 34 проєкти за президентською програмою «Велике будівництво»; 30 з них мають соціальну спрямованість (школи, дитсадки, медичні заклади, спортивні об’єкти), інші – це проєкти економічного розвитку. Більшість із запланованого має бути завершено до кінця 2021 року (21 проєкт), решта – у 2022 році.

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, цьогоріч у межах програми в Україні буде завершено близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури. Частка проєктів соціальної інфраструктури у «Великому будівництві-2021» сягатиме 70%.