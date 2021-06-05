Дев’ятий фестиваль «Кіносарай» оголосив склад журі

Дев’ятий кінофестиваль позитивного кіно «Кіносарай» на хуторі Обирок, що стартує 25 червня, оголосив склад журі, яке оцінюватиме роботи учасників у 7 конкурсних програмах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці фестивалю у Фейсбуці.

Як зазначається, обирати переможців семи конкурсних програм будуть: режисерка і письменниця Ірина Цілик, кінооператор Сергій Стеценко, режисер-аніматор, власник студії Ridni Родіон Шуб, звукорежисерка кіно та анімації Марія Нестеренко.

Кожен із членів журі проведе творчу зустріч із глядачами та відвідувачами «Кіносараю». Зокрема Ірина Цілик розповість «Чим живуть українські кінорежисери». Авторка та режисерка поділиться власним досвідом і покаже уривки з різних фільмів, зокрема й нової ігрової повнометражної стрічки «Камінь. Ножиці. Граната» (робоча назва — «Я і Фелікс»), що перебуває на стадії постпродакшну. Запланована Q&A сесія.

Аніматор Родіон Шуб пропонує попрактикуватись у стоп-моушні та створити разом анімацію у польових умовах за допомогою смартфона.

Як повідомляв Укрінформ, Дев’ятий Міжнародний фестиваль позитивного кіно «Кіносарай» на Мистецькому хуторі «Обирок», що на Чернігівщині, вперше триватиме чотири дні - з 25 до 28 червня.