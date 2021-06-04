На Миколаївщині відкрили модернізоване приймальне відділення лікарні

Багатопрофільна лікарня у Вознесенську першою в Миколаївській області завершила ремонт і модернізацію приймального відділення за програмою Президента «Велике будівництво».

Про це передає Укрінформ з посиланням на повідомлення пресслужби ОДА у Фейсбуці.

«У Вознесенську приймальне відділення КП «КНП Вознесенська багатопрофільна лікарня» готове до роботи після реконструкції в межах проєкту «Emergency» за програмою Президента «Велике будівництво», - йдеться у повідомленні.

За словами заступника голови облдержадміністрації Ігоря Кузьміна, приймальне відділення Вознесенської лікарні відкриється офіційно першим в області. Ще у трьох подібних закладах також завершено будівельно-монтажні роботи.

Проєкт реалізувався з жовтня минулого року. У Вознесенській лікарні створено сучасне приймальне відділення невідкладних станів з пожежною сигналізацією, відеоспостереженням, лабораторією, діагностичними кабінетами, реанімацією.

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Для вдосконалення лікувально-діагностичного процесу на першому поверсі розмістили сучасний цифровий рентген-апарат.

Як повідомлялося, програма «Велике будівництво» у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, цьогоріч у межах програми в Україні буде завершено близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури.