Депутати Франківської міськради вимагають від РНБО санкцій для Лукашенка

Депутати Івано-Франківської міської ради вимагають від РНБО підготувати пакет санкцій для Олександра Лукашенка та діячів його режиму.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у Фейсбуці з посиланням на звернення до державної влади.

«… синхронні дії Лукашенка та Путіна прямо загрожують національній безпеці України та потребують негайної реакції з боку Української держави. Зважаючи на неможливість в подальшому передбачити ситуацію на території Білорусі, ми вимагаємо підготувати новий пакет санкцій РНБО щодо діячів режиму, включаючи Олександра Лукашенка», - йдеться у зверненні депутатів Івано-Франківська.

Водночас вони вимагають офіційно визнати білоруський режим Лукашенка таким, що становить загрозу міжнародній та національній безпеці України, припинити імпорт енергоресурсів з Білорусі та будь-які дипломатичні контакти з діючим білоруським режимом, окрім як у питаннях забезпечення прав українських громадян, біженців та політв'язнів Лукашенка.

«Користуючись своїми збройними силами, Лукашенко вдається до захоплення в заручники не тільки власних опозиціонерів, але й громадян іноземних держав. Бажання Лукашенка запросити на допит Романа Протасевича бойовиків із «ЛНР» ставить крапку в подальшій можливості існування Мінської площадки задля закінчення війни Росії проти України», - переконані в міській раді Івано-Франківська.

Депутати вважають що, намагаючись догодити Путіну, Лукашенко знаходиться фактично на порозі визнання так званих «ДНР» та «ЛНР».

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко через російського президента Володимира Путіна під час зустрічі з ним у Сочі наприкінці травня запросив представників так званої ЛНР "поставити питання" Роману Протасевичу.