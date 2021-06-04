Під Полтавою люди перекрили дорогу – вимагають закрити сміттєзвалище

Мешканці села Макухівка перекрили дорогу на Полтавське міське сміттєзвалище - вимагають його закриття.

Про це повідомляють на сайті полтавського кабельного телеканалу PTV, передає Укрінформ.

"Зранку 4 червня у Макухівці місцеві жителі та активісти перекрили дорогу до полтавського міського сміттєзвалища твердих побутових відходів. Мітингарі пропускають всі автівки, крім вантажівок Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628 (КАТП-168 займається вивезенням і захороненням ТПВ з Полтави. - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає інтернет-ресурс, люди вимагають провести виїзну сесію Полтавської міської ради біля сміттєвого полігону, щоб всі депутати побачили ситуацію, яка склалася. Вони наполягають на укладанні меморандуму чи якогось документального підтвердження планів із закриття та рекультивації сміттєзвалища. За словами мітингувальників, сміттєзвалище переповнене, сміття звалюють на території поза полігоном.

За інформацією PTV, активісти почали звертатися до влади з серпня 2020 року, коли сміття стали висипати в бік Макухівки, й фільтрат почав виливатися на дорогу. Поки що люди отримували лише відписки.

Протестувальники планують перекривати дорогу протягом п’ятниці, суботи та неділі, якщо питання не вирішиться – збираються йти до будинку полтавського міського голови Олександра Мамая. Вони стверджують, що запрошували на мітинг усіх та попереджували КАТП-1628 за два тижні до акції, проте ніхто не відреагував та не вийшов на зв’язок з ними.

Інтернет-видання "Полтавщина" наводить слова депутата Полтавської міської ради Сергія Іващенка про те, що проблема забруднення довкілля через роботу сміттєзвалища стосується не тільки Макухівки, а й селища Лісок, сіл Копили, Марківка, Микільське. Інфільтрат потрапляє у ґрунтові води, у річку Коломак. До того ж люди потерпають від частих пожеж на сміттєзвалищі.

Як повідомляв Укрінформ, поблизу Куп’янська, що на Харківщині, через порушення в експлуатації полігону твердих побутових відходів сталося забруднення ґрунтів та підземних вод.