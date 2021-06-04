Ексдиректору підприємства Укроборонпрому повідомили про підозру

Ексдиректору підприємства Укроборонпрому повідомили про підозру

Укрінформ
Контррозвідка викрила колишнього гендиректора одного з харківських підприємств ДК «Укроборонпром» у порушенні законодавства.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ.

За даними спецслужби, держпідприємство підписало контракт на технічне обслуговування військово-транспортного літака міністерства оборони однієї з іноземних країн, проте угода була укладена з порушенням вимог законодавства.

"Директор підприємства особисто прийняв рішення надати іноземному замовнику послуги військового призначення без отримання дозволу Державної служби експортного контролю України", - заявили у СБУ.

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Слідчі повідомили ексдиректору державного підприємства про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Документування протиправної діяльності відбувалося під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

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