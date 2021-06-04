На Буковині почали капремонт майже 5 кілометрів дороги до пункту пропуску «Дяківці»

У рамках програми Президента України "Велике будівництво" у Чернівецькій області стартував капітальний ремонт 4,8 кілометра дороги до недобудованого пункту пропуску на українсько-румунському кордоні "Дяківці".

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

"У рамках президентської програми «Велике будівництво» стартував капітальний ремонт автошляху «Чернівці – Герца – КПП «Дяківці». Відновлюватимуть ділянку протяжністю 4,8 кілометра. Загальна кошторисна вартість об’єкта – 78 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цьому відрізку є 10 штучних споруд та міст. Тож лагодити його розпочали із реконструкції цих інженерних об’єктів. Зокрема, виконують роботи з влаштування водоперепускних труб.

"На 36-метровому мосту, який складається із трьох прогонів, уже розібрали перильне огородження, накладні тротуарні блоки та мостове полотно. Тут влаштували монолітну залізобетонну плиту та змонтували деформаційні шви", - додали в обласній адміністрації.

Надалі міст планують забетонувати, посилити його опори, влаштувати системи водовідведення та встановити перила.

Капітальний ремонт гравійного дорожнього покриття стартує після того, як завершать відновлювати штучні споруди.

Як повідомляв Укрінформ, добудову пункту пропуску "Дяківці" у Чернівецькій області планують завершити до 24 серпня цього року.