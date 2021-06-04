На Донеччині тривають ремонтні роботи на 30 соцоб’єктах

За президентською програмою «Велике будівництво» на Донеччині наразі ведуться ремонтні роботи на 30 об’єктах соціальної спрямованості з обсягом фінансування понад 716 млн грн.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко 3 червня на брифінгу у Краматорську, передає кореспондент Укрінформу.

«За програмою «Велике будівництво» у цьому році в регіоні роботи ведуться на 30 об’єктах соціальної спрямованості з обсягом фінансування понад 716 млн гривень. У тому числі ремонтуються 10 шкіл та 7 дитячих садочків», - сказав очільник області.

Він уточнив, що ремонтують три школи у Бахмуті та по одній у Авдіївці, Новогродівці, Родинському, Кальчику, Торецьку, Петрівці та Новоекономічному, а також 4 дитсадки у Маріуполі та по одному - в Костянтинівці, Добропіллі й Мирнограді. Усі планують здати в цьому році.

Кириленко нагадав, що 31 травня в області відбулося відкриття першого у цьому році об’єкта за програмою «Велике будівництво» - школи №26 у Маріуполі, на реконструкцію якої було спрямовано 123 млн грн. У ході її реконструкції, не змінюючи загальну площу будівлі, збільшили потужність цього навчального закладу – тепер тут зможе вчитися 950 учнів, і вже на сьогодні повністю набрали 4 перших класи.

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Як повідомлялося, президентська програма «Велике будівництво» у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, цьогоріч у межах цієї програми в Україні буде завершено близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури. Частка проєктів соціальної інфраструктури у «Великому будівництві-2021» сягатиме 70%.