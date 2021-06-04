На Донеччині тривають ремонтні роботи на 30 соцоб’єктах

На Донеччині тривають ремонтні роботи на 30 соцоб’єктах

Велике будівництво
Укрінформ
За президентською програмою «Велике будівництво» на Донеччині наразі ведуться ремонтні роботи на 30 об’єктах соціальної спрямованості з обсягом фінансування понад 716 млн грн.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко 3 червня на брифінгу у Краматорську, передає кореспондент Укрінформу.

«За програмою «Велике будівництво» у цьому році в регіоні роботи ведуться на 30 об’єктах соціальної спрямованості з обсягом фінансування понад 716 млн гривень. У тому числі ремонтуються 10 шкіл та 7 дитячих садочків», - сказав очільник області.

Він уточнив, що ремонтують три школи у Бахмуті та по одній у Авдіївці, Новогродівці, Родинському, Кальчику, Торецьку, Петрівці та Новоекономічному, а також 4 дитсадки у Маріуполі та по одному - в Костянтинівці, Добропіллі й Мирнограді. Усі планують здати в цьому році.

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Кириленко нагадав, що 31 травня в області відбулося відкриття першого у цьому році об’єкта за програмою «Велике будівництво» - школи №26 у Маріуполі, на реконструкцію якої було спрямовано 123 млн грн. У ході її реконструкції, не змінюючи загальну площу будівлі, збільшили потужність цього навчального закладу – тепер тут зможе вчитися 950 учнів, і вже на сьогодні повністю набрали 4 перших класи.

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Як повідомлялося, президентська програма «Велике будівництво» у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, цьогоріч у межах цієї програми в Україні буде завершено близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури. Частка проєктів соціальної інфраструктури у «Великому будівництві-2021» сягатиме 70%.

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