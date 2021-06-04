На Одещині керівник громадської організації вимагав гроші у підприємців

В Одеській області правоохоронці затримали керівника громадської організації за вимагання грошей у підприємців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«44-річний правопорушник, прикриваючись громадською діяльністю, вимагав у жінки щомісячну плату - 80 тис. грн - за так зване кришування бізнесу. За невиконання своєї вимоги він погрожував 39-річній потерпілій фізичною розправою та знищенням майна, яке їй належить», - ідеться в повідомленні.

Жінка одразу звернулася в поліцію. 3 червня поліціянти затримали чоловіка відразу після отримання другої частини грошей, які він вимагав.

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Зловмисник неодноразово потрапляв у поле зору поліції через хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та насильство щодо правоохоронців.

В ході санкціонованого обшуку за місцем його мешкання та роботи правоохоронці вилучили гроші, отримані злочинним шляхом, та інші речові докази його протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту підозри у вимаганні та затриманні його в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомляв Укрінформ, 31 травня у Житомирі правоохоронці затримали двох чоловіків, які вимагали у приватного підприємця 17,5 тис. доларів.

Фото: npu.gov.ua