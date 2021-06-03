У Вінниці добудували корпус екстреної допомоги за 100 мільйонів

У Вінниці в міській клінічній лікарні швидкої допомоги завершили будівництво корпусу екстреної допомоги за 100 млн грн.

Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає Укрінформ.

«Радий повідомити: основні будівельні роботи завершені. Триває наповнення закладу обладнанням та меблями. Це найбільше медичне будівництво у місті, мета якого підняти рівень лікарської допомоги. Тільки монтажно-будівельні роботи профінансовано на понад 100 млн грн, левова частка з них – саме кошти громади. Співфінансування державного бюджету – близько 30%. Разом з колективом будемо впроваджувати нову філософію допомоги пацієнтам – за інноваційними методиками та у комфортних умовах», - повідомив Моргунов.

За його словами, нова «екстренка» де-факто стане опорною лікарнею для Вінницького регіону. Сюди доставлятимуть важких пацієнтів, зокрема й постраждалих в ДТП. Зона її обслуговування сягатиме 100 км, тобто поширюватиметься на увесь Вінницький госпітальний округ.

Щоб пацієнта якомога оперативніше і безпечніше транспортували у потрібне відділення, машина «швидкої» за стандартами сучасних європейських клінік заїжджатиме на спеціальний майданчик усередину приміщення.

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Міський голова зазначив, що Вінниця - єдине місто, яке реалізує таку муніципальну ініціативу. Під час проєктування корпусу екстреної допомоги міська влада консультувалась із фахівцями італійського госпіталю Дон Калабрія - одного з найкращих у світі; розпочали будівництво 2017 року.

На 3500 кв. м. нового корпусу розмістять відділення екстреної медичної допомоги з необхідними зонами, сучасну реанімацію на 18 місць, а також ургентний операційний блок. Запустити новий корпус планується вже цього року. Частина медичного обладнання для закладу вже придбана, решта очікує на завершення міжнародних торгів.

Фото: misto.vn.ua