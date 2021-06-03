Зеленський оглянув відремонтоване приймальне відділення Хмельницької лікарні

Президент Володимир Зеленський відвідав Хмельницьку міську лікарню, де в межах програми "Велике будівництво" проведено капітальний ремонт приймального відділення.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на пресслужбу Президента.

“Глава держави оглянув протишокову палату, кабінет УЗД та комп'ютерної томографії”. - йдеться у повідомлені.

Як розповів Зеленському директор закладу Валерій Гарбузюк, було здійснено будівництво та оздоблення теплого боксу, відремонтовано приміщення, санвузли, коридори, медичні кабінети, кабінет КТ, облаштовано пандус, утеплено фасад.

Коштом державного бюджету закуплено комп’ютерний томограф вартістю 11,9 млн грн, який уже змонтовано, та рентгенографічну систему вартістю 7 млн грн, монтаж якої заплановано на червень цього року.

За словами Гарбузюка, приймальне відділення функціонує з березня 2021 року. Кабінети КТ й рентгену запрацюють після завершення всіх монтажних робіт та отримання ліцензії на використання обладнання.

Крім того, в обласному центрі триває будівництво лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні (ступінь готовності 43%) та технічне переоснащення лікувальної кімнати для дистанційної променевої терапії радіологічного відділення Хмельницького обласного онкологічного диспансеру.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 3 червня перебуває з робочою поїздкою у Хмельницькій області.

Фото: president.gov.ua