У Краматорську запускають унікальне обладнання для лікування онкохвороб

У Краматорську готується до запуску унікальне обладнання для лікування онкологічних хвороб – сучасний лінійний прискорювач вартістю 60,5 млн грн.

Про це 3 червня у Фейсбуці повідомив голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко, передає Укрінформ.

За його словами, цей лінійний прискорювач спрямовує всю енергію на пухлину, тож негативний вплив на здоров’я пацієнта мінімалізований. На відміну від старих апаратів, він виділяє радіацію тільки в момент безпосереднього використання – від кількох хвилин до кількох секунд.

Кириленко зазначив, що на придбання цього обладнання було виділено 60,5 млн грн з обласного бюджету, і «апаратів такого класу більше немає ні на Донеччині, ні в прилеглих регіонах».

Для розміщення пристрою довелося збудувати окрему прибудову зі стінами товщиною 2,5 м. Крім того, тут буде збудовано дозиметричний комплекс, який у режимі 24/7, контролюватиме рівень радіації у цьому приміщенні.

До обласного територіального медичного об’єднання у Краматорську, де розташовано апарат, можуть звернутися всі жителі Донецької області за наявності відповідних показань, додав очільник регіону.

Як повідомлялося, через збройну агресію Російської Федерації сучасний медичний заклад, який відповідає найвищим стандартам медицини - онкологічний центр імені професора Григорія Бондаря, залишився на окупованій території в Донецьку. До війни він обслуговував населення всього Донецького регіону, а з 2014 року онкохворі жителі Донеччини вимушені були їхати в інші області України за медичною допомогою.

Фото: пресслужба ДонОДА