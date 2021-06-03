У Житомирі з вікна багатоповерхівки викинули собаку, поліція відкрила справу

У Житомирі поліція розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною після того, як громадяни повідомили, що у одному з будинків з вікна викинули собаку.

Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Подія сталась в обласному центрі увечері 2 червня. За свідченнями очевидців, мешканці квартири у багатоповерхівці викинули собаку з вікна балкона на третьому поверсі. Тварину підібрали небайдужі громадяни та передали ветеринарам. Однак, попри їх зусилля, собака загинула», - поінформували у поліції.

Попередньо, правоохоронці встановили причетність до вчинення правопорушення 27-річного житомирянина, мешканця цього ж багатоквартирного будинку.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо цього інциденту. Наразі триває з’ясування всіх обставин події, попередня правова кваліфікація якої - ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Із чоловіком наразі спілкуються правоохоронці.

Законодавством за такий злочин передбачено покарання у вигляді штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

Як повідомляв Укрінформ, 12 травня у Харківській області поліція викрили чоловіка у жорстокому поводженні з тваринами, було відкрито кримінальну справу.

Фото: Віра Грищенко/Facebook